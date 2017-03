Sergei Polunin: 'Het dansen als enig doel in het leven heb ik opgegeven'

In de lounge van het Amsterdamse vijfsterrenhotel Waldorf Astoria lijkt hij bijna nietig: een jochie van de straat dat verdwaald is in de wereld van de goed geklede upperclass. Maar op het podium en in de film is hij stoer en sterk en oogverblindend gespierd: de Oekraïense sterdanser Sergei Polunin.



Dancer is de even simpele als allesomvattende titel van de documentaire die de Amerikaanse regisseur en producent Steven Cantor (Emmy Award in 2002 voor zijn documentaire Willie Nelson, Still is still moving) over hem maakte en die vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen draait.