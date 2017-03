Pim en Theo komen tot leven en stellen elkaar uitdagende vragen over wat er is gebeurd

Er zullen vrijdag Nederlandse jongeren in de zaal zitten die nog niet geboren waren toen politicus Pim Fortuyn in 2002 op het Mediapark in Hilversum kort voor de Kamerverkiezingen door de linkse extremist Volkert van der Graaf werd vermoord. Diezelfde jongeren konden nog niet lopen toen twee jaar later cineast en polemist Theo van Gogh in de Linnaeusstraat in Amsterdam werd vermoord door Mohammed B.



Twee politieke moorden door extremisten in ruim twee jaar tijd, beide vanwege vrijelijk geuite, radicale opvattingen; het was ongekend voor het tot dan toe als tolerant bekendstaande Nederland.