Performance over intimiteit en geweld is rauw en toch elegant

In interviews probeert ze het woord te vermijden. Want 'verkrachting' roept meteen een aura van slachtofferschap op en medelijden wil theater- en filmmaker Samira Elagoz (27) niet.



Dat ze bij aanvang van Cock Cock... Who's There? (2016) onomwonden en uiterst feitelijk meedeelt dat haar seksueel geweld is overkomen, doet er eigenlijk niet toe. 'Het stuk is een terugblik op het onderzoek dat ik in de drie jaar erna heb gedaan', vertelt ze via Skype vanaf het Finse platteland, daar waar ze opgroeide.