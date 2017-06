Opera Octavia.Trepanation laat zien wat er in het brein van een dictator omgaat

Wat zou er omgaan in het brein van een dictator? Is het vergaren van zo veel mogelijk macht zijn hoogste doel? En wat als de beoogde macht is bereikt: hoe groot is de angst die weer te verliezen? 'In het streven naar behoud van de absolute macht zijn repressie en terreur onvermijdelijk', zegt de Russische regisseur Boris Joechananov (59). Macht en onderdrukking zijn dankbare onderwerpen in toneel en opera, maar Joechananov geeft er een heel eigen draai aan in zijn nieuwe operaproductie Octavia.