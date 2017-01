Musical Awards: Ciske de Rat beste grote musical

Beste grote musical: Ciske de Rat

Beste kleine musical: Chez Brood

Beste acteur in een grote musical: Alex Klaasen in De gelaarsde poes

Beste acteur in een kleine musical: Stefan Rokebrand in Chez Brood

Beste actrice in een grote musical: Vera Mann in Sweeney Todd

Beste actrice in een kleine musical: Loes Luca in In de ban van Broadway