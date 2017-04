Milo Rau volgt Simons op als artistiek leider bij NTGent

Simons heeft het gezelschap twee keer geleid. Hij neemt afscheid met de voorstelling Cosmopolis die in september tijdens de Ruhrtriënnale in première gaat.



In Nederland en België is Rau vooral bekend van eigen producties als Hate Radio en Five Easy Pieces, eigentijdse vormen van documentair en re-enactment theater. In die laatste voorstelling, die hij maakte bij CAMPO in Gent, spelen Vlaamse kinderen de affaire Dutroux na en geven daarop commentaar. Five Easy Pieces was een aantal keren in Nederland te zien en komende maand geselecteerd voor Theater Treffen in Berlijn.



Rau heeft de laatste vijftien jaar overal in Europa gewerkt. Hij wist het bestuur te overtuigen van zijn specifieke keuze voor NTGent door zijn interesse in de 'Vlaamse' manier van acteren, de liefde die hij voelt voor de stad en haar inwoners en de schaal van het theater.



'Milo Rau en zijn team hebben een uitdagend artistiek plan voor NTGent gemaakt. Zij geloven in het ensemble en willen geëngageerde voorstellingen maken. De voorstellingen van Rau zijn vaak polemisch door de politieke thema's die hij durft aan te gaan zonder in propaganda te vervallen', aldus NTGent woensdag in een verklaring.