Kinderen zijn (voor even) de baas bij Theater Frascati

Vanaf morgen nemen negentig kinderen in Amsterdam een week lang Theater Frascati over. Onder de titel De blik van het kind in een (on)volwassen wereld zijn voorstellingen te zien waarin kinderen op toneel volwassenen spelen. Aanstaande brugklassers spelen confronterende monologen.



In het huidige theater is het een trend kinderen de rollen van volwassenen te laten spelen, zelfs gruwelijke personages. Zoals in Five Easy Pieces van theatermaker Milo Rau. Hierin wordt de zaak-Marc Dutroux gespeeld door kinderen.