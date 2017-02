It's my mouth brengt scherpe satire op gevaar van nepnieuws (****)

recensiespiegel It's my mouth -

Barbaartje -



Twee nieuwe toneelteksten uit het oosten des lands - één voor jeugd, één voor jongeren - haken in op de actualiteit. Vooral It's my mouth I can say what I want to (14+) van Toneelgroep Oostpool & Theater Sonnevanck is een scherpe satire op het gevaar van de verspreiding van nepnieuws en 'alternatieve feiten'. De snelle voorstelling begint met een amber alert over een opstootje in een fietsenhok.



Wat precies is voorgevallen tussen havo-scholier Furkan Yildiz en mevrouw Kootstra, lerares Nederlands, weet niemand. Iedereen speculeert en profileert (ook etnisch): politieagenten, collega-docenten, leerlingen, rappers, vaders, voorbijgangers, vloggers en journalisten. Via sensatiebeluste nieuwsprogramma's en opruiende vlogs groeit het rumoer uit tot een haatcampagne. Als de (simpele) waarheid duidelijk wordt, kan niemand meer terug: de geest is uit de fles, levens zijn kapot.