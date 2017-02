Is de polonaise ten dode opgeschreven?

'Sjun dat iech bij deze bomvolle zitting mag optreden!', zegt komiek Hub Stassen spottend. Nee, echt druk is het nog niet in ontmoetingscentrum de Timpaan in Gulpen, waar op een zaterdagavond in januari de nieuwe prins van Carnavalsvereniging de Gaarekiekere wordt onthuld, 'maar 't is nog vreug'. Een uur of twee later is Prins Leon de Eerste gekroond of liever gevederd - de prins draagt een muts met fazantenveren - en gaat hij meteen aan de slag met zijn verantwoordelijkheden: onvermoeibaar loopt hij in de polonaise de zaal door, bijgestaan door zijn hofnar Karien.