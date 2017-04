Intiem comedy-avondje in Arena: 600 kaarten in een voetbalstadion

Opnieuw cabaret in het voetbalstadion: na de aankondiging van de populaire komieken Najib Amhali & Jandino Asporaat in december dat ze op 1 juli in De Kuip gaan optreden voor een publiek van hopelijk 40 duizend man komt er nu ook een comedyshow in de Amsterdam Arena, een dag eerder: op vrijdag 30 juni. De avond heet Comedy @ De Arena en is een initiatief van standup-comedian Howard Komproe, die samen op zal treden met collega-komieken Mike Boddé, Sanne Wallis de Vries en Eric van Sauers. Opvallend is dat voor dit comedy-event slechts 600 kaartjes in de verkoop zijn gegaan.



Waarom zou je in een gigantisch voetbalstadion als de Arena voor zo'n klein publiek op gaan treden? Howard Komproe licht toe: 'Ik vind het leuk om iets te doen wat nog niet eerder gedaan is, en hoewel ik al langer met dit idee speelde en helemaal niet uit ben op rivaliteit, kun je het zien als een knipoog naar het evenement van Najib & Jandino. Toen ik 25 jaar geleden met comedy begon had ik nooit het idee dat comedians rocksterren zouden worden die hele voetbalstadions vulden. Begrijp me niet verkeerd: ik vind het te gek dat zij zo'n groot publiek weten te trekken.'

We plaatsen een podium op een deel van de tribune. We zullen omringd worden door een enorme leegte Standup comedian Howard Komproe