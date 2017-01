Home is een stapeling van ontmoetingen, niet één verhaal

Menselijk en herkenbaar Choreograaf Conny Janssen is een danspromotor. Bij haar geen onwerkelijke esthetiek door onwerkelijke poppetjes, maar herkenbare emoties door dansers die - niets menselijks is hun vreemd - zowel vloeiend en zacht als grillig en krachtig bewegen. In 1982 voltooit ze haar opleiding aan de Rotterdamse Dansacademie (nu Codarts) en tien jaar later richt ze dansgroep Conny Janssen Danst op, nu op tournee met de jubileumproductie Home. Janssen ontving diverse prijzen, choreografeerde voor het tv-programma So You Think You Can Dance en is bestuurslid van de Akademie van Kunsten.

Voor Janssens dansers, die uit verschillende landen komen en voor deze productie voor de helft nieuw zijn bij de groep, is 'thuis', de titel van het stuk, een complex begrip. Hun gevoelens, verkend in improvisaties, spelen een rol in de voorstelling, maar er zijn ook maatschappelijke inspiratiebronnen.



Janssen: 'Thuis is waarmee je je verbonden voelt. Voor mij is dat een mozaïek van Rotterdam, mijn huis, de mensen met wie ik werk, mijn lief, mijn herinneringen. In de huidige wereld is sense of belonging - het Engels zegt het mooier - iets wat je moet zoeken. Door nieuwe media, het verlies van geloof en migratiestromen is de samenleving zo groot, zo open, zo fluïde geworden, dat verbondenheid niet meer vanzelfsprekend is. In Home heb ik het niet specifiek over vluchtelingen of polarisatie, dat vind ik aanmatigend vanuit mijn veilige studio, maar wel over de kwetsbaarheid van deze tijd: het gevoel van verlorenheid dat er leeft. Waar behoor je toe?'