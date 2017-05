Genomineerden Louis en Theo d'Or bekendgemaakt, eerste nominatie zwarte actrice

Theo d'Or

Smulders werd genomineerd voor haar titelrol als Hedda Gabler bij Theater Utrecht, waarin ze volgens de jury 'loepzuiver schakelt van neurotisch naar trots, en van verbitterd naar triomfantelijk'.



Janneke Remmers maakte in Troje Trilogie (Toneelschuur Producties) indruk met haar 'onopgesmukte, secure speelstijl'.



Jacqueline Blom deed in Ondertussen in Casablanca (Het Nationale Theater) de harten van de juryleden sneller kloppen, zo staat in het rapport.



De jury noemt het tot slot 'ijzersterk' hoe Romana Vrede in Race (Het Nationale Theater) 'voelbaar ongemak op het toneel en in de zaal weet te creëren'. De nominatie van de in Paramaribo geboren Vrede (44) is een belangrijke mijlpaal in de prijzengeschiedenis: het is de eerste keer dat een zwarte actrice voor de belangrijkste Nederlandse toneelprijs is genomineerd.