Europa, islam en liefde: Platform/Onderworpen doet ertoe

Niet dat het grote Houellebecq-tweeluik van NTGent en Johan Simons slecht is. Het is een ambitieus en grotendeels intrigerend theaterproject dat heel de late carrière van Simons omvat. Platform is een remake van dezelfde voorstelling twaalf jaar geleden; Onderworpen is nieuw. Beide zijn bewerkingen van romans van Michel Houellebecq, namelijk Plateforme (2001) en Soumission (2015). Het is vier uur onversneden toneel over onderwerpen die er nu toe doen: Europa, islam, liefde. De voorstellingen toeren als tweeluik en afzonderlijk door het land.



Tip: als u er maar één gaat zien, laat het dan Platform zijn. Of anders het complete tweeluik als marathon, want de combinatie van deze twee is goed gekozen. In Platform, dat begin deze eeuw speelt, zien we de laatste stuiptrekkingen van het decadente westen. In Onderworpen, dat in 2022 speelt, is te zien hoe op de puinhopen van een ingestort (Frank-)rijk een nieuwe islamitische wereldorde wordt voorbereid. Frankrijk heeft dan een 'gematigde moslim' als president gekozen en die voert prompt een sharia-light in.



Toch valt er ook te lachen. Platform kan met een beetje goede wil een tragikomedie worden genoemd. Het liefdesverhaal over Michel (Van Watermeulen) en Valérie (Sara De Bosschere) is geestige satire. Samen ontwikkelen ze Eldorador Afrodite, een reisformule die is gericht op goedkope seks in exotische landen. Zoals Michel het zegt: het westen is steenrijk en heeft behoefte aan seks; de rest van de wereld heeft geen geld, maar wel een lichaam. Win-win! Een belachelijk idee, dat lijkt te werken, totdat moslimfundamentalisten de boel terroriseren en er doden vallen. De spelers dienen die satire zo botervet op, dat er weinig anders op zit dan te lachen om alle overdrijvingen en het hyperhedonisme dat hier tentoongesteld wordt. In die pijnlijke tegenstelling ligt het succes van deze voorstelling verscholen.