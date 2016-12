Engelen bestaan niet in China

Er was in Xian een dag sneeuw en meteen werden er sneeuwpoppen gemaakt. Dus een sneeuwman als hoofdpersonage in hun voorstelling was geen enkel probleem voor de Chinese kinderen, zegt regisseur Dick Hauser, net terug na zes weken China. Daar ging op 13 december De kleine sneeuwman in première, een Chinees-Nederlandse co-productie van het Zhong Bei Yuan Theater (ZBY) in Xian en Stichting Twee-ater naar het gelijknamige boek van Harmen van Straaten.



Die samenwerking ontstond een paar jaar terug, toen Twee-aterproducent Peter Lanting kennismaakte met het ZBY (iets wat enigszins vergelijkbaar is met kindertheater De Krakeling) en vervolgens enkele Nederlandse producties naar Xian bracht.