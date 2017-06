Eindelijk kaart men racisme aan op en achter het toneel

Dat was even schrikken. Racisme past niet zo binnen het links-progressieve zelfbeeld van de kunstwereld. Iedereen uit de sector was al jaren voor roetpiet - in elk geval in mijn tijdlijn. Men deelt filmpjes van Black Lives Matter, spreekt zijn steun uit voor Sylvana, leest Ngozi Adichie. Openlijk discrimineren, nee, dat zal deze groep nooit doen. Dat schouwburgzalen te wit (en grijs) zijn, is intussen een erkend probleem. Maar dat overwegend witte acteurs spelen voor dat schouwburgpubliek, dat gaf niet, want dat was kunst.