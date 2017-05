Dit is de selectie voor het Nederlands Theater Festival 2017

Inhoudelijk is Meulman blij met de selectie 2017: een mix van klein en groot, toegankelijk theater en hoge toneelkunst, bemind en onbekend. En met maatschappelijke onderwerpen die er nu toe doen, zoals dementie (De Vader), racisme (RACE) en diversiteit (DAD). Wat hij persoonlijk mist is de voorstelling Ondertussen in Casablanca van Oostpool en Nationale Theater in regie van Jeroen de Man. 'Maar je weet het: de jury heeft altijd gelijk. Wel ben ik erg blij met de selectie van Troje Trilogie. De oerversie destijds vind ik nog steeds een van de allerbeste voorstellingen van het Nederlandse theater. Daarom is het goed dat dat stuk weer te zien is. Temeer omdat een van de thema's in het komende festival gaat over hoe het gesteld is met ons historisch besef, hoe wij als theatersector en publiek met ons theaterverleden en cultureel erfgoed omgaan.'