De natuur teistert het theater, maar zorgt ook voor fraaie plaatjes

Maar de door Heinrich von Kleist bewerkte tragedie over Penthesilea, de onverschrokken koningin van de Amazones, stokt in een machteloze poging om dans en toneel te combineren op een buitenlocatie. Penthesilea's worsteling met haar liefde voor tegenstander Achilles komt niet uit de verf. Van den Berghe weet zich nauwelijks raad met de immense ruimte op het strand. Intieme dialogen over waanzin en bevlieging verdwijnen in een talenbrij, hoe illustratief ook om de vijand onverstaanbaar te maken. Halfnaakte dansers en spelers storten zich moedig in zeewater en zand. Maar het verhaal over een vrouwenstaat in een mannenoorlog en een tot bloedens toe verscheurde hartstocht zit klem in een onbegrijpelijke botsing van dans met toneel, juist bij een gezelschap dat zo goed is in cross-overs. Spijtig.



Ook actrice en schrijfster Nhung Dam speelt dapper door wanneer regen over haar weiland trekt. In de zelfgeschreven monoloog Ha ha Happiness 2.0 legt ze haar ontheemde leven als dochter van Vietnamese bootvluchtelingen naast de tragedie over Iphigenia, het kind dat oorlogsheld Agamemnon offerde voor gunstige wind. De analogie zwalkt nog wat. En haar spel is mooi licht, maar ook eenvormig. Meer tegenkleur zou haar zoektocht naar geluk goed doen. Al krijgt ook zij een regenboog cadeau.