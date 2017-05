De huiscomponist van Brecht krijgt zijn eigen opera

Zijn liederen ruiken naar smeerolie, rook en zweet. De Duitse componist Hanns Eisler (1898-1962) is de spilfiguur in een nieuwe kameropera die deze maand door het land reist: Eisler on the Go, met Jon van Eerd in de hoofdrol. Bovendien zingt bariton Christopher Maltman op 16 mei Eislers hele liedcyclus Hollywood Songbook - die zelden in z'n geheel wordt uitgevoerd.