Claudia de Breij scherp, geestig en intelligent in oudejaarsconference

2016 was een rotjaar, omdat...

...politici geen leiders meer zijn, maar volgers van 'onderbuiken met stemrecht.' Daardoor is het vluchtelingendebat zo gepolariseerd. 'Als je in gezelschap iets positiefs over vluchtelingen zegt heeft dat het effect van kotsen in een ventilator.'



2016 was een fijn jaar, omdat...

...transseksuelen ineens helemaal meedoen. Deze tijd voelt sowieso als een warm bad voor LHBT'ers omdat er zoveel voor hun rechten wordt opgekomen, ook al is het soms door mensen die een asielzoekerscentrum bekogelen.



Sterkste grap

'Een vloggertje? Dat was bij ons in dialect vroeger een snelle wip.'



Belangrijkste doelwit

Natuurlijk zal de Turkse president Erdogan wel weer beledigd zijn. De Breij typeert hem als een man die de vrouw louter als een gehoorzaam fokdier ziet. Commentaar: 'Neem dan een geit.'



Eindoordeel

8,5