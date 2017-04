Carré haalt Broadwaysucces 'Curious Incident' naar Amsterdam

De voorstelling komt van 20 september tot en met 1 oktober naar Amsterdam onder de vlag van 'Broadway aan de Amstel', de reeks waarin Carré voorstellingen vanaf Broadway in New York naar Nederland importeert. De eerste aflevering van 'Broadway aan de Amstel' was de musical Pippin in 2016.



'The Curious Incident of the Dog in the Night-Time' is gebaseerd op de roman van Mark Haddon uit 2003. Het vertelt het verhaal van Christopher, een 15-jarige jongen met Asperger, die in zijn rustige Britse dorpje op een zoektocht gaat naar de moordenaar van de hond Wellington.