Alles over het theaterjaar 2016 in het Theaterjaarboek

Na vier jaar afwezigheid heeft de theatersector weer een eigen jaaroverzicht

Met dit Theaterjaarboek lijkt dat in elk geval gelukt. Na vier jaar afwezigheid heeft de theatersector (inclusief dans, toneel, opera en jeugdtheater) weer een eigen jaaroverzicht, in een fraai vormgegeven boek van 105 pagina's.



Met het opheffen van het Theater Instituut Nederland in 2013 verdween ook het Theaterjaarboek. In dit, tot dan toe jaarlijks verschijnende, naslagwerk werden alle producties opgenomen, vergezeld van een aantal artikelen die ontwikkelingen en trends van dat jaar signaleerden. Zoiets doet het Theaterjaarboek 2016 nu opnieuw, veelal geschreven door redacteuren van De Theatermaker. Naast veel foto's van voorstellingen en infographics zijn in drie onderdelen essays en interviews opgenomen over theaterjaar 2016.



Uiteraard wordt Ivo van Hove geïnterviewd over zijn internationale succesjaar, maar ook Lotte de Beer over de jongste ontwikkelingen in de opera (en haar doorbraak in operastad Wenen) en acteurs Romana Vrede en Samora Bergtop over diversiteit op de podia ('de theaterwereld loopt gewoon 150 jaar achter'). Recente ontwikkelingen op het gebied van productiehuizen, festivals, dans en arbeidsomstandigheden van podiumkunstenaars worden nader toegelicht.