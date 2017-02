'Italianen horen zichzelf graag praten'

'Een tijdje geleden was ik in Como en daar belandde ik midden tussen de asielzoekers die daar bivakkeerden op het station, in tentenkampen en op straat. Ze konden geen kant op, want de grens was gesloten. Even verderop lag het chique centrum. Een paar weken daarna was ik er weer en ze waren allemaal weg, de asielzoekers. Foetsie. Verdwenen. Ik vroeg ernaar en men zei: welkom in Italië!