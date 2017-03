Zo lieten Baudet en Hiddema zich het parlement in giechelen

Geen onaardige score voor een partij die er nooit tussen komt. In een aantal van die gesprekken kwamen de media zelf er slecht vanaf. Baudet constateerde in Pownews een 'stuitend gebrek aan intellectuele interesse bij de Nederlandse journalistiek' (hij bedoelde: interesse in mij) en Hiddema noemde Frits Wester een 'funeste kletsmeier' - op zich geen onkomische omkering van zaken. Aanleiding was het feit dat men Baudets uitspraken over homeopathische verdunning van de Nederlandse cultuur had opgepikt en er, nou ja, een beetje ontdaan van was. Of, zoals Rick Nieman het zondag uitlegde: 'Als je dat soort uitspraken doet, gaat het daarover en niet over de inhoud.' Huh?



Sinds de uitslagenavond woensdag - twee zetels - was het FvD bij Pauw & Jinek (in tweevoud), Pownews, Business Class en op de bank van WNL op Zondag. Tijdens die optredens lag op Baudets gezicht de glimlach van iemand die lang geleden al de grens tussen bravoure en zelfoverschatting is overgestoken en tijdens het dolen door het pikkedonker van het eigen gelijk op een zootje stemmers is gestoten. Hiddema, die zondag Harry Mens een presentje overhandigde omdat hij een 'politieke visionair' was gebleken, zat er bij Pauw & Jinek bij als een man die na een dolle kroegavond wordt geconfronteerd met z'n eigen handtekening onder een op een bierviltje opgesteld contract. En weer werd het mantra herhaald: 'We zijn een beetje buiten beeld gebleven.'

Voor de rest was het #Ophef, #nounou, #hihi en #lavendelzakje