Wee de tv-makers die zich wagen aan remakes

Echt, ik had zin in Echt niet OK. In het persbericht was sprake van sketches en sociaal ongemak en van Jan Kooijman, Katja Schuurman en Stijn van Vliet, goeie tv-types naar wie ik graag kijk. Helaas. Het is flauw om te zeggen dat er maar weinig programma's zo hun titel waarmaken als Echt niet OK, maar het is wel waar.