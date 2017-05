Tv-recensie: Filemon trekt zich terug uit kickboksgevecht op tv, en geef hem eens ongelijk

'Dit is een grapje toch?' stamelde Ajouad toen Filemon het nieuws kwam brengen

In wat de laatste aflevering van de serie zou blijken, besloot Filemon zich terug te trekken. Een oefenwedstrijd, waarin zijn tegenstander hem alle hoeken van de ring liet zien, was de druppel. 'Ik kreeg klappen op mijn hoofd die ik niet echt kon verwerken. Ik had het gevoel dat ik geen steek verder was gekomen. Ik heb een week niet normaal kunnen lopen, ik heb mijn kinderen strompelend naar school moeten brengen.' En dus besloot Filemon niet zelf, maar zijn handdoek de ring te laten betreden.



'Dit is een grapje toch?' stamelde Ajouad toen Filemon het nieuws kwam brengen. En terwijl Filemon iets zei over dat hij hier in al zijn 'waarachtigheid' stond, liep Ajouad weg, om even later met tranen in zijn ogen weer terug te keren. 'Ik heb de afgelopen acht weken alleen maar broccoli gegeten, gekookte eieren, paprika en komkommer. Ik ga helemaal door de grond man.' Toen liep Ajouad weer weg, een kamer in. Aan de geluiden te horen demonstreerde hij daar op wat levenloze objecten wat hij de afgelopen maanden had geleerd. Terwijl Ajouad een paar meter verderop de boel kort en klein sloeg, zei Filemon met hangende armen tegen een vriend van Ajouad: 'Ik begrijp zijn boosheid ook.' Wat het allemaal natuurlijk alleen nog maar erger maakte.