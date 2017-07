Tv-recensie: Er werd geschiedenis gezwegen tijdens de Tour: het was drie minuten stil op tv

Op zondag 2 juli 2017 rond een uur of drie werd er op NPO1 geschiedenis gezwegen. Na de allerminst opwindende openingstijdrit van de Tour zaterdag, loste de spanning zondag helemaal op in het niets, tot in alle Nederlandse huiskamers de ogen waren dichtgesukkeld.



Alleen de tv-recensent was nog wakker. Hij hoorde: niets.



Tussen kilometer 74 en kilometer 72,5 van de streep deden commentatoren Herbert Dijkstra en Maarten Ducrot er het zwijgen toe. Alleen het zoemen van de banden was te horen, afgewisseld met een incidentele toejuiching in het Duits. In de verte blafte een hond (ja, echt). En Herbert en Maarten maar zwijgen. Tenminste: dat dacht ik. Naarmate de tijd vorderde en de stilte bijna ondraaglijk werd, kwam de twijfel. Was er iets mis met de verbinding? Had Herbert in zijn enthousiasme een kabeltje los geschopt? Was er ruzie over een tussensprint? Gingen ze ooit nog spreken? En terwijl de stilte door de ether raasde, groeide de onzekerheid. Bestonden Maarten en Herbert wel? Had er überhaupt ooit zoiets bestaan als wielercommentaar? En wie was ik eigenlijk?

