True crime drijft (gelukkig) steeds verder af van de pulp

Wie heeft zuster Cathy vermoord? De nieuwe zevendelige documentaireserie The Keepers, vanaf vrijdag op Netflix, heeft een simpel uitgangspunt. Cathy, een mooie 26-jarige non, is in 1969 in Baltimore vermoord en de zaak is nooit opgelost. Bijna vijftig jaar later zijn er nog steeds fanatieke amateurspeurders bezig om de dader te vinden.



De afgelopen jaren is het genre true crime - eigenlijk misdaadverslaggeving - uit de sensatiezuchtige sfeer van, zeg, Panorama en Peter R. de Vries gekropen, om zich stevig te nestelen in het überverantwoorde segment van prestigieus journalistiek entertainment.