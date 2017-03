Toch nu al op tv: documentaire die de Groningen-discussie wel eens zou kunnen veranderen

Het sidderen van de aarde, loze beloften, groeiende wanhoop, instortende monumentale boerderijen, de dood van de hartpatiënt en de bosuil die op een schuurzolder nestelde - de dramatische scènes kruipen onder de huid van de kijker, die eindelijk zelf kan doorgronden waarover Groningers in het bevingsgebied zich al jaren opwinden en waaronder ze lijden. Soms met echtscheiding en de dood tot gevolg.



Drie jaar geleden besloot documentairemaker Piet Hein van der Hoek (62, zelf geboren in Zoutkamp, Groningen, maar daar allang vertrokken) een film te maken over de aardbevingen die samenhangen met de gaswinning door de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). 'Mij viel op dat de aandacht voor de bewoners kort na een grote beving snel weer verdween', zegt Van der Hoek. 'Iedereen is even in rep en roer. Maar wat die bevingen op termijn met mensen doen, zien we niet. Ik wilde met een klein verhaal over één gezin een groot probleem in beeld brengen.'