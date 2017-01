Teletekst is retro maar nog altijd springlevend

Kun je teletekst als cult beschouwen? 'Ik denk van wel', zegt Jens Kraan (44). Waarop de 'chef 24' van de Nederlandse Omroep Stichting met een glimlach vertelt over die keer dat er bij een popfestival T-shirts met teletekstletters op de borst werden uitgedeeld. Liep het halve festivalterrein even later reclame te maken voor de informatiedienst die in alles retro is, maar nog altijd springlevend.



En je had natuurlijk Jan Boskamp, die in september op tv bij Voetbal Inside aanschoof in een zwarte polo van het merk Jako.