Tegenlicht was voornamelijk #verbinden en #schouderseronder

Morele leegte

Er was een maar. Er is altijd een maar. Deze school in het grenzeloze optimisme dat de portretjes ademden. Prachtig hoor, burgers die het land maken - Mark Rutte zal enthousiast hebben zitten knikken bij zoveel hands on mentality in veertig minuten. Maar in welk land wordt het opvissen van zwerfvuil en het te eten geven van minder bedeelden niet als een plicht van de overheid beschouwd, maar als een kans voor initiatiefrijke individuen? Al die positiviteit en al die indrukwekkende projecten zijn niet zelden een direct gevolg van de morele leegte bij anderen, maar die ietwat zure conclusie bleef achterwege: deze avond was er voor #verbinden, #kansenpakken en #schouderseronder.



Tegenlicht graaft vaak diep. En wie diep graaft, stuit nogal eens op een fundamentele misstand, een onafwendbare ramp of een duister toekomstbeeld. Eens in de zoveel tijd is er iets, iets kleins dat nu eens niet het slechtste doet vermoeden. Een verhaal over de geweldige burgemeester van Palermo bijvoorbeeld, twee maanden geleden nog bij Tegenlicht, of de aanpakkers en uitdagers van gisteravond. Verhalen als matrixborden langs de afrit richting de totale depressie, waarop in knipperend wit licht te lezen staat: U wanhoopt te snel.