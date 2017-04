Reacties interview: 'Ik schoof naar het puntje van mijn stoel en ben daar niet meer vanaf gekomen'

'Ik had niet de indruk dat hij erg op zijn gemak was, maar hij gaf veel van zichzelf bloot. Dat hij driftig kan zijn, en autoritair bijvoorbeeld. Iets daarvan klonk ook door in zijn reactie op de opmerking van Wilfried de Jong dat hij zo goed Haagse typetjes kon nadoen. Daarvan was hij duidelijk niet gediend. Dit punt rondde hij vervolgens wel weer elegant af met de opmerking dat hij niet, zoals in zijn puberteit, Haags hoefde te praten om door zijn leeftijdsgenoten te worden geaccepteerd.



'Wilfried de Jong deed het ook fantastisch. Geen moment verviel hij in de rol van hermelijnfvlo. 'Ú wilde een persoonlijk gesprek', zei hij tegen de koning, toen die even probeerde weg te komen met een platitude. Heel goed was dat.



'Opvallend vond ik de opmerkingen van de koning over de worsteling van zijn vader, prins Claus, met het Duitser zijn. Daarmee is hij tot op zijn ziekbed bezig geweest. En dan de afkeer van prins Claus van de Olympische Spelen, als reactie op het onvermogen van Duitsland om de Israëlische deelnemers aan de Spelen van 1972 bescherming te bieden. Dat was volkomen nieuw voor mij. Net als het feit dat prins Claus in die dingen kennelijk zo rigoureus was. Dat hij nooit meer iets met de Spelen te maken wilde hebben omdat het in München zo gruwelijk was misgegaan.