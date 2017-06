Rauw, sober en nauwelijks muziek, maar dat heeft Nothing Is Forgiven ook niet nodig

Iedereen moet weten dat mijn reputatie me gestolen kan worden', zegt de Marokkaanse journalist en activist Zineb El Rhazoui aan het begin van de documentaire Nothing Is Forgiven, dinsdagavond uitgezonden op NPO 2. Zineb wilde niet voldoen aan de normen zoals die voor vrouwen in Marokko gelden. 'Ze zeggen: ze rookt en ze drinkt, ik zeg: ja, en ik doe nog veel meer. En je kunt de pot op.' Dat was in 2011. Niet veel later zou de Arabische Lente in Marokko knarsend tot stilstand komen, en zou Zineb zich door zowel de nieuwe islamitische regering als het bestaande regime bedreigd voelen.