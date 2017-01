Planet Earth II is een les in menselijke tekortkoming

De natuurserie Planet Earth II trok bij de BBC zo'n negen miljoen kijkers. Sinds zondag is de serie dan eindelijk in Nederland te zien. De voice-over van David Attenborough is vervangen, verder bleef de eerste aflevering ongewijzigd: we zien pinguïns over bergen waggelen, een luiaard door het water ploegen en een leguaan aan een stel slangen ontsnappen.



De YouTube-versie van die laatste scène ging vorig jaar viral. Het filmpje is dan ook vrij spectaculair. De leguaan zoeft over het rotsstrand van de Galapagos, slangen schieten een voor een uit hun donkere holen, de leguaan trippelt ze voorbij tot hij toch wordt gegrepen, o nee!