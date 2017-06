Özcan Akyol ernstig bedreigd wegens documentairereeks over Turkije: 'Grens is bereikt'

De politie Oost-Nederland is op de hoogte van de bedreigingen. 'We hebben regelmatig contact met Akyol en doen onderzoek', zegt een woordvoerster.



Akyol heeft zelf geen aangifte gedaan, omdat de politie in Deventer 'proactief optreedt', verklaart hij. Vorig jaar zomer na de couppoging in Turkije, liepen de spanningen in zijn woonplaats Deventer al op. Deventer heeft een grote Turkse gemeenschap. 'De politie ging er al van uit dat mij wat zou kunnen overkomen, omdat ik me nogal kritisch uitlaat over het Turkse regime. Alles wat bij mij binnenkomt, geef ik door aan de politie. Die leest mee en belt aan bij de bedreigers die zij hebben kunnen achterhalen, om ze te waarschuwen.'