Ook in 2016 waren talkshows overwegend bevolkt door blanke mannen

Marc-Marie Huijbregts en Alexander Pechtold schoven het vaakst aan, ieder zes keer Pauw en Jinek.

Het is de eerste keer dat de diversiteit van talkshowgasten is onderzocht gerelateerd aan het onderwerp waarover ze spreken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Surinaamse Nederlander die wordt gevraagd naar zijn mening over Zwarte Piet. Of vrouwen die komen praten over hun ervaringen met het glazen plafond. De onderzoekers houden een slag om de arm: het is niet altijd met zekerheid te zeggen waarom iemand is uitgenodigd.



Steekproefsgewijs werden weekdagen in 2016 gekozen waarop de samenstelling van de vier talkshows werd onderzocht, waarbij Pauw en Jinek als hetzelfde programma zijn gerekend. In totaal zijn 164 uitzendingen beoordeeld, elk met gemiddeld 5,7 gasten. Presentatoren en tafelheren en -dames werden niet meegeteld. Van 936 gasten is geturfd wat hun leeftijd, geslacht en etnische achtergrond is. Marc-Marie Huijbregts en Alexander Pechtold schoven het vaakst aan, ieder zes keer.