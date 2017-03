Ongemakkelijke mannen tijdens verkiezingsdebatten

Nog twee keer krijgen we de kans ons druk te maken over een verkiezingsdebat op tv. Vandaag staan Mark Rutte en Geert Wilders tegenover elkaar bij EenVandaag en morgen gaan de lijsttrekkers van de acht grootste partijen een-op-een met elkaar in debat bij de NOS.



De paartjes voor dat debat werden in februari geloot in een hilarische uitzending, waarbij een stuk of zestien mannen in pak ongemakkelijk stonden te zijn in de stille studio. We hadden toen al moeten weten dat het een voorbode voor de debatten was.