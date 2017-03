Netflix ruilt sterren in voor duimpjes omhoog (of omlaag)

Als een datingsite

Het enige doel van Yellin en zijn team: mensen zo veel mogelijk minuten aan Netflix laten spenderen. Het nieuwe systeem helpt daarbij, omdat Netflix dan nog beter weet wat zijn gebruikers beweegt. Uit testen die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd kwam al naar voren dat het nieuwe systeem pakweg drie keer zoveel werd gebruikt als de oude sterren. En dat is waardevol voor Netflix.



Yellin heeft een simpele verklaring voor dit gebruik: het is simpeler, de kijker hoeft niet na te denken of hij vier of vijf sterren geeft. En hij is het gewend. Belangrijk verschil met Facebook is overigens wel dat het systeem van Netflix geen sociale component heeft. Het wordt dus niet gebruikt om aan je vrienden te laten zien wat je leuk vindt. Yellin is naar eigen zeggen geïnspireerd door datingsites. 'Daar gaat het erom om zoveel mogelijk matches te krijgen. Dat willen wij ook. Niet tussen mensen, maar tussen de kijker en de serie of film.'



Ook voor degenen die niet zelf actief duimen gaan uitdelen gaat er wat veranderen: iedereen krijgt binnenkort bij elke productie een percentage te zien. '79 procent match' bijvoorbeeld. Dat moet een indicatie zijn hoe goed een film bij zijn profiel past.