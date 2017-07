Momenteel doe ik een kuurtje Achter Gesloten Deuren. Tweemaal daags, op SBS9

Eerst wist ik helemaal niet wat scripted reality was. Mooie, pure tijd was dat. Als ik uit school kwam, keek ik op MTV naar The Hills, een programma waarin de valste meisjes ter wereld elkaar in een voortdurende sociale wurggreep hielden. Er werd vreemdgegaan, goedgemaakt, geroddeld en sushi gegeten alsof er geen morgen zou komen. De hoofdrolspelers waren stinkend rijk en werkten in de modewereld, of in de partyplanning. Ze waren allemaal erg mooi, en erg krankzinnig. Later kwam ik erachter dat The Hills helemaal geen reportageserie was.