Maand TreurTeeVee fleurt treurbuis op

Psychotherapeute Yolanda is wel oké, maar niet super. Of hoe een met het leven kampende cliënt het recht in haar gezicht zegt: 'Was ik nou maar tevreden met een zesje, zoals jij. Ik bedoel, je woont klein, je bent ook niet bepaald succesvol, maar dat maakt jou allemaal geen reet uit. Jij bent hartstikke vrolijk. Wat een vrijheid moet dat geven, om gewoon helemaal oké te zijn met oké zijn.' Haar eigen therapeut vertelt even later dat hij zijn ogen niet kan openhouden als ze aan het woord is.