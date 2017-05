Live - Songfestival: van dronken tor Portugal tot Albaniës uiterst mondaine deun

Slovenië: schreeuw om hulp!

De schreeuw van Edvard Munch, maar dan erger: Omar Naber zingt On My Way.



Dit is dinsdag het ideale moment om het raam open te zetten en om hulp te schreeuwen. On My Way is de reden dat er een fles alcohol op tafel staat en je vrienden hebt uitgenodigd, want gedeelde smart. Het liedje knalt van de ene euforische versnelling in de andere dramatische uithaal, maar Omar Naber kan het met zijn Robbie Williams-achtige bereik (geen compliment) gewoon met geen mogelijkheid bijhouden. Aan het eind is iedereen uitgeput.



Cijfer: 4