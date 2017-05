Teruglezen - Portugal wint Songfestival met oprecht nummer, Nederland elfde

Zweden

Robin Bengtsson - I Can't Go On



Ach ja, Zweden. Het noordelijk walhalla met eindeloos vaderschapsverlof, vrouwen die COS-jurken wél kunnen hebben en waar de hits uit de kraan komen. Natuurlijk heeft Zweden een volledig afgehechte inzending met de juiste beat, de juiste choreografie, de juiste danser met de juiste genderneutrale knot en de juiste zanger in het juiste pak die Robin Thicke - pardon - Robin Bengtsson heet. Maar het is allemaal zó gestroomlijnd dat na twee minuten begint op te vallen dat het best een saai liedje is. Laten we het zo zeggen: we vonden de loopband leuker toen de mannen van OK Go er hun kunstje op deden.



Cijfer: 7