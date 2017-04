Kuipers toont dat 'I want to believe' allang 'Of course I believe!' is geworden

In 1995 is scifiserie X-Files een hype, wereldwijd volgen miljoenen kijkers de avonturen van Mulder en Scully; 'special agents' gespecialiseerd in buitenaardse zaken. De woorden 'I want to believe' zijn een eerbetoon aan alienjager Mulder, die zelden door zijn collega's wordt geloofd. Tegelijkertijd verraadt het statement een zekere melancholie: I want to believe, maar ik wéét dat aliens niet bestaan, helaas. Nee, geloof in buitenaards leven was halverwege de jaren negentig voorbehouden aan seriepersonages en conspiracy-gekkies.