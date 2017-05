Kijkcijferrecords voor Eurosport dankzij prestaties van Tom Dumoulin

Concurrentie

Tijdens de Giro ergerden veel Eurosportkijkers zich aan reclame-onderbrekingen

Gijs Poortman, zendermanager van Eurosport, is heel tevreden. 'Dit zijn voor ons spectaculaire cijfers, het overtreft de verwachtingen. Dit zorgt voor een geweldige impuls voor onze ambitie om in Nederland verder te groeien als Home of Cycling.'



Eurosport ontwikkelt zich tot een belangrijke speler: het bezit ook de uitzendrechten van de Olympische Spelen in 2018 en 2020, via Discovery Communications. Dit moederbedrijf investeert flink in uitzendrechten, die steeds duurder worden omdat de concurrentie moordend is. Ter illustratie: in Nederland haalde SBS de Champions League binnen, FOX Sports de eredivisie (live) en Ziggo Sport de Formule 1.



Zulke investeringen moeten worden terugverdiend. Tijdens de Giro ergerden veel Eurosportkijkers zich aan reclame-onderbrekingen, ook op spannende momenten. Daar zijn strenge afspraken over gemaakt, beklemtoont Poortman: per uur was er maximaal 12 minuten reclame te zien, de finale van de koers werd niet onderbroken.