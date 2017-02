Homo als hoofdpersonage komt er bij Nederlandse zenderbazen nog niet in

Onlangs bevestigde de Amerikaanse zender NBC dat er een nieuwe reeks Will & Grace komt. Opmerkelijk, want de laatste aflevering van de populaire comedy stamt uit 2006. Destijds was de serie baanbrekend, de eerste sitcom met een homoman als hoofdpersonage. In ruim tien jaar lijkt er weinig veranderd op primetime. Lesbische personages maakten een inhaalslag, mannelijke homopersonages lijken nog altijd veroordeeld tot sitcoms; uitzonderingen als Please Like Me daargelaten fungeren ze vaak als vrolijke sidekicks die het leven van de heteroheldin van ironisch commentaar voorzien.