Het kaf en het koren toont weerbarstige werkelijkheid asielbeleid

Het was eindelijk zover, de film die we niet mochten zien was op televisie. Maandagavond zond NPO 2 de documentaire Het kaf en het koren uit, over het complexe werk van de afdeling '1F', waar ambtenaren achterhalen of een asielzoeker oorlogsmisdaden heeft gepleegd.



Eigenlijk stond die voor februari gepland, maar de KRO-NCRV besloot om de film 'na de verkiezingen' uit te zenden. 'Koren op de molen van de PVV', schreef Tom-Jan Meeus in NRC Handelsblad over het ontluisterende beeld dat erin van de dienst wordt geschetst.