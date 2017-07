Het is alsof Beau altijd al RTL Late Night presenteerde

Afgelopen vrijdag was Jan-Jaap van der Wal een van de gasten bij RTL Summer Night - het tijdelijke pseudoniem voor RTL Late Night. Van der Wal vertelde over zijn bezoek aan het programma The Daily Show, dat toen nog gepresenteerd werd door Jon Stewart. Het gesprek kwam op Trevor Noah, de nieuwe presentator. 'Dit was dé stoel die te vullen was in Amerika', zei Van der Wal over de omvangrijke erfenis van Stewart. 'Kijk', wendde hij zich tot Beau van Erven Dorens, die tijdelijk Humberto Tan vervangt als presentator.