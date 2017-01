Gorden Kaye (1941 - 2017) wist nooit 'Allo 'Allo! van zich af te schudden

Naast Herr Flick was de charmante, chaotische René de ster van de populairste sitcom sinds Fawlty Towers. Gedenkwaardig waren René's uitroepen 'You stupid woman!' en 'Shut up, you silly old bat!'. En 'Oh Yvette', natuurlijk. Over het succes had Kaye geen diepzinnige verklaring. 'Het is gewoon grappig,' zei hij in een interview, eraan toevoegend dat het nooit de bedoeling is geweest het Franse verzet te bespotten. 'Het was eerder een parodie op een serieuze serie The Secret Army.'



Gordon Fitzgerald Kaye werd in 1941 in Huddersfield, Yorkshire, geboren, als zoon van een vrachtwagenchauffeur. Tijdens een ziekenhuisverblijf werd zijn naam abusievelijk als 'Gorden' gespeld, en hij besloot het zo te houden. Op school was hij geen uitblinker. Alleen voor Frans haalde hij een behoorlijk cijfer. Voor de verlegen, homoseksuele en iets te dikke jongeman vormde acteren de enige manier om zichzelf te uiten, zou hij later schrijven in zijn autobiografie René and me.



Tekst gaat verder onder de video