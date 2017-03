Gekke stembureaus laten zien hoe gaaf dit land is

Je hebt er niets aan, de verkiezingen live volgen op televisie, en dus kun je maar beter genieten van de meest triviale items. Denk: lijsttrekkers die gaan stemmen, voxpopjes van al dan niet zwevende kiezers in de rij en tussentijdse opkomstcijfers. Maar één subgenre van nutteloze verkiezingsverslaggeving is me in het bijzonder lief: opmerkelijke stemlokalen.



Soms vallen twee categorieën samen, vermoedelijk om meer publiciteit te genereren. Neem ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers die in het kleinste stembureau van Nederland, in het dorpje Marle, zijn biljet in een klikogleuf liet vallen.