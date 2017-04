Fox en presentator Bill O'Reilly betaalden miljoenen aan zwijggeld

Fox en O'Reilly hebben in totaal 13 miljoen dollar (12 miljoen euro) betaald aan de vijf vrouwen in ruil voor hun stilte en het opschorten van eventuele gerechtelijke stappen. Twee van die financiële deals waren al bekend, maar volgens de New York Times zijn er nog drie andere gevallen.



Twee van de schikkingen werden geregeld nadat voormalige Fox-CEO en oprichter van de zender Roger Ailes afgelopen zomer zijn funtie moest neerleggen. Meerdere vrouwen hadden hem van seksuele intimidatie beschuldigd. In sommige gevallen was er sprake van jarenlang lastigvallen. Oud-presentatrice Gretchen Carlson, die de zaak aan het rollen bracht, kreeg 20 miljoen dollar schadevergoeding.



De vijf vrouwen die O'Reilly beschuldigden, werkten voor zijn team of waren te gast in zijn programma The O'Reilly Factor. Ze beschuldigen de presentator ervan dat hij ongewenst gedrag vertoonde en zijn hoge positie en naamsbekendheid gebruikte om seks af te dwingen. De klachten zouden gaan over schunnige opmerkingen, ongewenste intimiteiten en telefoontjes waarbij het leek dat O'Reilly aan het masturberen was, zo blijkt uit documenten en interviews.



Naast de vrouwen met wie geschikt is, klaagden twee andere vrouwen ook over het gedrag van O'Reilly. Eén van hen, een voormalige medewerkster van Fox, diende een rechtszaak in tegen zowel O'Reilly als Ailes.



Verklaring

'Zoals alle bekende en controversiële persoonlijkheden, ben ik kwetsbaar voor beschuldigingen van mensen die willen dat ik betaal om negatieve publiciteit te vermijden', reageer O'Reilly op zijn website. 'Gedurende mijn carrière van meer dan 20 jaar bij Fox News heeft niemand ooit een klacht tegen me ingediend bij de human resources.'



The O'Reilly Factor was in de eerste paar maanden van dit jaar het meest bekeken actualiteitenprogramma op de Amerikaanse kabeltelevisie, met gemiddeld 3,9 miljoen kijkers.



Fox News wilde niet reageren op de nieuwe beschuldigingen, maar verklaart wel dat '21st Century Fox kwesties rond het gedrag op de werkplek zeer serieus neemt'.