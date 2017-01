Ellie Lust blijkt fijnproever, connaisseur van haute cuisine

Ellie Lust is woordvoerder van de politie in Amsterdam. In die hoedanigheid is ze de regelmatig te zien in het nieuws en Opsporing Verzocht. Vorig jaar drong ze definitief door tot de lijst van keiharde BN'ers door deel te nemen aan Wie is de Mol?, waar ze in de vierde aflevering afviel, maar wel een publiekslieveling werd. Op haar LinkedIn-pagina staan onder het kopje 'Vaardigheden' onder andere 'Crisis Management', 'Law Enforcement' en 'Surveillance'. Een niet onbelangrijkste expertise heeft ze achterwege gelaten.